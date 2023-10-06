16 مليار جنيه لتطوير البريد.. زيادة عدد المكاتب وتركيب ماكينات صراف آلي

كتبت هبة السيد

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التوسع في إتاحة منافذ واسعة الانتشار للبريد المصري في كافة أنحاء الجمهورية، ونجحت الوزارة في إنشاء 536 مكتبا جديدا وخفيفا ومتنقلا خلال عامين ليصل الإجمالي إلى 4431 مكتبا في أنحاء الجمهورية، وتطوير 3750 مكتب بريد وتطوير متحف البريد المصري، وتركيب 1840 ماكينة صراف آلي تم نشرها في مكاتب البريد منذ عام 2018، بإجمالي استثمارات 16 مليار جنيه.

وتنفذ الوزارة في الوقت الحالي مشروعين ل تطوير البريد المصري، بتكلفة مليار جنيه وهما المقر الرئيسي للهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير 741 مكتبًا بريديًا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ونتيجة لجهود الحكومة في تطوير البريد على مدى السنوات التسع الماضية، حصل البريد المصري على تكريمات عديدة أبرزها فوز مصر ممثلة في البريد المصري بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي لمدة 4 سنوات في الانتخابات التي أجراها اتحاد البريد العالمي خلال دورته الـ27 المنعقدة في أغسطس 2020 بأبيدجان، كما حصل البريد المصري في العام نفسه على جائزة خدمة العملاء من الاتحاد البريد العالمي كأفضل خدمة عملاء عالميًا لعام 2020.

كما فاز البريد المصري في نهاية مايو 2021 بجائزة التميز الرقمي كأفضل مؤسسة بريدية عربية في مجال التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركته في منتدى "تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في الفترة من 27-28 مايو 2021 في لبنان، ويعد فوز البريد المصري بهذه الجائزة تكليلًا لسلسة الجهود الناجحة التي قام بها البريد المصري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي أكتوبر 2021، فاز البريد المصري بجائزة مصر للتميز الحكومة في دورتها الثانية التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لأفضل وحدة متميزة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، التي تمنح للجهات المحققة لأعلى النتائج في تقديم الخدمات للمواطنين.