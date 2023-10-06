نقابات عمالية ترفض التدخل فى الشأن المصري والتشكيك في نزاهة القضاء

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضها محاولات التشكيك في نزاهة وحيادية القضاء المصري، أو التقليل من الدور الذي تقوم به الدولة من الاهتمام بدعم ملف حقوق الإنسان.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، الجمعة، أن ما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر لا يمت للواقع بصلة، ويستهدف تشويه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع السنوات الماضية.

وقال بيان النقابة العامة: لا شك أن هناك إشكاليات ناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تخطو خطوات جيدة في ملف حقوق الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

وأشارت نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن التشكيك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمر مرفوض، لاسيما وأنها تتم تحت إشراف قضائي كامل، ما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

وطالبت النقابة العامة، بضرورة أن يكون هناك موقف حاسم من الدولة المصرية في مواجهة مثل هذه الإدعاءات الكاذبة والرد عليها بالأدلة الواضحة.

أدان مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى بيان البرلمان الأوروبي الصادر بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء، وصفته بالتدخل السافر فى الشان الدخلى المصرى .