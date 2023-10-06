موازنة مصر تنتصر للفئات محدودى الدخل بدعم نقدى وسلعى.. بالأرقام

كتب ــ هانى الحوتى

تتبنى الحكومة، سياسة اقتصادية تجمع بين تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفي الوقت نفسه تطبيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية، وعدم اتخاذ أى إجراءات تؤثر سلبًا على هذه الفئات مثل المتعلقة بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكشف أرقام موازنة السنة المالية الحالية 2023/2024 أبرز إجراءات الحماية الاجتماعية:

1- 529.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 2023/2024.

2- 127.7 مليار جنيه لزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف العيش لنحو 70 مليون مواطن مع استمرار دعم حوالي 100 مليار رغيف سنويًا، وبما يعكس تحمل الدولة لكل الزيادات التي طرأت على أسعار القمح المحلي والمستورد، بالإضافة إلى صرف الدعم النقدي لسلع البطاقة التموينية لحوالي 62.2 مليون فرد مع استمرار صرف الدعم الإضافي للفئات الأكثر احتياجًا.

3- 31 مليار جنيه الدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) يستفيد منه أكثر من 5 ملايين أسرة، فبرنامج تكافل يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، وبرنامج كرامة يستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة للكسب لكبار السن أو إعاقة تمنعه عن العمل.

كما تقرر بعد توجيهات الرئيس زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

4- 10.2 مليار جنيه لزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بنحو 103.5%، وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج سواء الدعم النقدي أو دعم المرافق.

5- 134.7 مليار جنيه مساهمات الخزانة لصناديق المعاشات ضمن اعتمادات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية".

كما تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

6- 9.6 مليار جنيه مخصصات الأغذية بمشروع موازنة 2023/2024، وهي ضمن مصروفات شراء السلع والخدمات لتدعيم متطلبات النفقات التشغيلية.

7- 8.1 مليار جنيه مخصصات دعم النقل والانتقالات بموازنة 2023/2024 لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية.

8- 3.2 مليار جنيه مخصصات المياه بالموازنة، وهي ضمن مصروفات شراء السلع والخدمات وهي مصروفات تدعم متطلبات النفقات التشغيلية بشكل أساسي للدولة.

9- 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل بالموازنة، ويستهدف هذا المخصص الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة.

10- 119 مليار جنيه مخصصات دعم البترول.