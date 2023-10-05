اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

موازنة 2023/2024 تستهدف 4.1% معدل نمو وزيادة مخصصات الدعم 28.2%

الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:00 ص
موازنة 2023/2024 تستهدف 4.1% معدل نمو وزيادة مخصصات الدعم 28.2% مجلس النواب - أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية، كما من المتوقع أن تنمو إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وفي المقابل من المستهدف أن تنمو المصروفات بنحو 30.5% لتصل إلى نحو 2 تريليون و838 مليار جنيه.

وكان المركز المصرى للفكر والدراسات سلط الضوء على مستهدفات الموازنة العامة للدولة، حيث زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% بالموازنة الجديدة، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، بقيمة تصل إلى 496 مليار جنيه ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات فى صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين .


الموازنه العامه للدوله

الاخبار

السياسه

مشروع الموازنه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة