مفتى الجمهورية ومحافظ الغربية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا.. صور

الغربية مصطفى عادل

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا بمناسبة احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وبدء أسبوع احتفالات مولد سيدي أحمد البدوى.

واحتشد الآلاف من المواطنين لآداء صلاة الجمعة الأولى من أسبوع الاحتفالات بمولد شيخ العرب.