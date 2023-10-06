محافظ الغربية ومفتى الجمهوية يسلمان جهاز عرائس لـ10 فتيات من المقبلات على الزواج

الغربية عادل ضرة

سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، 20 جهاز عرائس لـ 10 فتيات من غير القادرات على شراء مستلزمات العرائس من الأجهزة المنزلية، كونهن من الفئات الأولى بالرعاية كما حددتها مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات للتنمية المجتمعية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب، و محمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية.

وقدم محافظ الغربية، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، معربا عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكدا أن الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رحمي إلى أن هذا الحدث يمثل جزءا مهما من احتفالات المحافظة بعيدها القومي كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات، موجها كلمته للفتيات بأنهن أمهات المستقبل ومربيات الأجيال القادمة مثنيا على دور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية في تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا وأن هذه المبادرة كانت نموذجا من النماذج المضيئة التي من المفترض أن يسير على خطاها باقي منظمات المجتمع المدني ليتقدم من خلالها بقية القطاعات.