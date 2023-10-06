اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تضبط 303 أطنان سلع غذائية فاسدة بالأسواق والمحال

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 01:25 م
محافظة الجيزة تضبط 303 أطنان سلع غذائية فاسدة بالأسواق والمحال محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليماته لمسئولى الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التصدى بحزم لأية حالات مخالفة بالأسواق للتأكد من سلامة السلع والمنتجات المتداولة والإلتزام بالمواصفات وبذل أقصى جهد فى سبيل إيصال الدعم لمستحقيه.
 
وفى هذا الإطار وتنفيذاً لتكليفات المحافظ بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وضبط حالات تداول لسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتصدى للممارسات الاحتكارية، نجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة فى ضبط عدد 2445 قضية تموينية خلال شهر سبتمبر، شملت قضايا غش تجارى واحتكار سلع استراتيجية وتلاعب بالأسعار ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
 
وأوضح تقرير الإدارة الصادر عن شهر سبتمبر نجاح الحملات فى ضبط إجمالى 303 طن منتجات وسلع ولحوم ومصادرة 44772 وحدة سلعية و20583 لتر مواد بترولية تم حجبها بغرض الاحتكار. 
 
شملت القضايا 1071 قضية فى مجال المطاحن والمخابز والتى تضمنت( إدارة مخبز بدون ترخيص، تجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز غير مطابق للمواصفات).
 
وبمجال المحال العامة تم ضبط 1322 قضية شملت (عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، بيع بأزيد من السعر)، بالإضافة إلى 24 قضية لحجب عدد 12069 علبة سجائر بغرض الإحتكار، و27 قضية غش تجارى وتدليس وتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والتى شملت سلع إستراتيجية كان من ضمنها (أرز، سكر، دقيق، فول، عدس، فاصوليا، زيت طعام، أسمدة، مكرونة، لحوم، جلود، مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن، عصائر، مخللات، مساحيق غسيل، قطع غيار مركبات متنوعة)، وقضية لتداول لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير 1976 محضر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين بإجمالى 16 مخالف وقائم على الأعمال.
 
 
 
 

الجيزة

التموين

غش تجاري

احتكار السلع

تموين الجيزة

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

ضبط 3 أشخاص لسرقتهم مواطنا بالإكراه فى الجيزة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:43 ص

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزى

الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:29 م

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:15 ص

مصرع سيدة صدمتها سيارة بمنطقة الصف فى الجيزة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:51 ص

حملات مرورية لرصد المخالفات على الطرق فى محافظتى القاهرة والجيزة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:24 ص

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:20 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة