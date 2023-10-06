اليوم السابع
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معرض "أهلا مدارس" بفيصل يواصل اليوم الجمعة استقبال الجمهور

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:00 ص
معرض "أهلا مدارس" بفيصل يواصل اليوم الجمعة استقبال الجمهور معرض أهلا مدارس - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يواصل معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، استقبال الجمهور، اليوم الجمعة، حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.
 
وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن هذا المعرض بمنطقة فيصل، هو واحد من 5 معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلًا مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2023، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتًا إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.
 
وأضاف المصيلحى أن معرض "أهلًا مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م2، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م2 ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيرًا إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة. 
 
 
 
 

معارض اهلا مدارس

اهلا مدارس

معارض اهلا مدارس في الجيزة

الجيزة

محافظة الجيزة



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