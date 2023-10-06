فوز المستشار ممدوح فتحى برئاسة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز القضاة محمد جمال الشباسى ومحمد الفار وعلاء عيسي ومحمود أحمد، وسامى أحمد بدر، وطارق يسري عبد العزيز بعضوية مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة لدورة جديدة.

وكانت إنتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة التى أجريت بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل القضاة أعضاء الجمعية العمومية وعددهم 249 عضوا على لجان التصويت لانتخاب رئيسا وأعضاء لفترة جديدة.