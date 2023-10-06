إقبال كبير على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، التى أجريت بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، إقبالا كبيرا من قبل القضاة أعضاء الجمعية العمومية على لجان التصويت لانتخاب رئيس وأعضاء لفترة جديدة.

ويتنافس فى الانتخابات على مقعد الرئيس كلاً من المستشار الدكتور برتى سامي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي الحالى، وينافسه المستشار ممدوح فتحي محمد حسين نائب رئيس مجلس الدولة .

كما يتنافس على مقاعد مجلس الإدارة 10 قضاة يتم اختيار 6 من بينهم وهم المستشارين" طارق محمد يسرى عبدالعزيز أحمد سيف ومصطفى عيسى محمد عمران ومحمد على سالم محمد مطر ومحمد عيسى محمد عمران وأحمد محمد يسرى عبد العزيز أحمد سيف ومحمد جمال أحمد الشباسي وأحمد محمد رضا أحمد الفار ومحمود احمد فتح الله موسى غانم وسامى عبد الحميد احمد بدر وعلاء عيسى عبد العزيز حماده رضوان.

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائى كامل برئاسة المستشارين أحمد مكرم ومحمد منصور نواب رئيس مجلس الدولة ، ويتم غلق باب التصويت فى الساعة الثامنة مساء تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت 249 عضوا .



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (1)



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (2)



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (3)



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (4)



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (5)



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (6)



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (7)



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (8)



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (9)



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (10)



انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (11)