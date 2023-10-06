علامات فقر الدم لدى الأطفال.. أهمها التعب المستمر

كتبت مروة محمود الياس

نقص الحديد لا شك مشكلة كبيرة، ينتج عنها تدريجيا فى الأطفال ما يسمي بفقر الدم أو الأنيميا، وهى مشكلة صحية ليست بسيطة كما يعتقد البعض، فقد تؤدي لمشكلات صحية ضارة بالطفل وتؤثر على نموه بالكامل وعلي تطوره ذهنيا وبدنيا وعلى وظائف جسمه أيضا.

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى أبو الريش، أوضح أن نقص الحديد عند الأطفال له الكثير من الأسباب منها أن يولد الطفل قبل أوانه أو ألا يتناول الطفل الحصص الغنية بالحديد يوميا مما يؤثر تدريجيا على مستويات الحديد لديه، أو قد يعاني من سوء تغذية واضح، وكلها مشكلات تؤدي إلي للإصابة بفقر الدم أو الانيميا، وأضاف أن المشكلة تكمن فى أن بعض الأمهات لا يمكنهن ملاحظة إصابة طفلها بالأنيميا، لذا لابد لها من الانتباه لبعض الأعراض والعلامات التى تشير إلي أن الطفل مصاب بها ولا بد حينها من عرضه على الطبيب والمتابعة.

ومن أبرز أعراض فقر الدم أو الانيميا عند الطفل:

ـ التعب الدائم فلا يمكنه اكمال لعبة مع أقرانه يسدشعر بالتعب سريعا ولا يمكنه الصمود.

ـ النهجان والتنفس بشكل متسارع كأنه يجري.

قد تلاحظ الأم مشكلة فى تطور الطفل فى طوله ووزنه ونموه بشكل عام.

ـ قد يعاني الشعور بالإعياء والتعب والارهاق الدائم ولا يبذل مجهودا.

ـ الشعور بالبرودة فى اليد والقدم.

ـ اضطرابات الشهية عند الطفل بانسدادها تماما قد تعطيك إشارة لإصابته بالأنيميا.

ـ الذبول التام فى المظهر العام ومظهر البشرة ومحيط العينين كلها تعطيك شكلا مرهقا ومتعبا دائما للطفل وشاحبا للغاية.

كل هذه الأعراض وفقا لما وضحه أخصائى الأطفال، أو بعضها سبب كافي لعرض ابنك على الطبيب المختص الذي يفحصه ويخضعه للتحاليل لتبين ما إذا كان يعاني من فقر الدم وتبدأ رحلة علاجه تدريجيا.