أعراض الأنيميا مع الحمل وكيفية علاج نقص الحديد

كتبت إيناس البنا

عندما تكونين "حامل"، قد تصابين بفقر الدم، وعندما تصابين بفقر الدم، لا يحتوي دمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أنسجتك وإلى طفلك.

وينتج جسمك المزيد من الدم لدعم نمو طفلك، وإذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الحديد أو بعض العناصر الغذائية الأخرى، فقد لا يتمكن جسمك من إنتاج كمية خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها لإنتاج هذا الدم الإضافي.

وأوضح الدكتور حاتم محمد حسن استشارى النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن فقر الدم يمكن أن يشعرك بالتعب والضعف، وإذا كانت حالتك شديدة ولم يتم علاجها، فقد تزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل الولادة المبكرة.

وأضاف استشارى النساء في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أكثر أنواع الأنيميا شيوعًا مع الحمل هي أنيميا نقص الحديد فحوالى 60 إلى 70% من السيدات يعانين من أنيميا نقص الحديد التي تشمل أعراضها الضعف وعدم التركيز وزيادة ضربات القلب السريعة والرعشة ووجع في المفاصل والنهجان.

ومن أسباب حدوث الأنيميا خاصة فترة الحمل عدم تناول المكملات الغذائية على رأسها مكمل الحديد والجزء الآخر سوء التغذية، وبالتالي علاج المشكلة يكون من خلال الاهتمام بالنظام الغذائي الذى يحتوى على محتوى من الحديد مثل الكبدة واللحوم الحمراء والدجاج والسمك واللين والفول والبيض والخضراوات الخضراء، أيضًا تناول مكملات الحديد بجميع أنواعها ولكن يجب معه شرب الكثير من المياه وتناول معه مأكولات تساعد على سرعة امتصاص الحديد.