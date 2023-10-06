ضبط 42 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز لمدة 3أشهر لمخالفته الجسيمة وضبط 42 مخبزًا أخر بمركزى دمنهور وإيتاى البارود لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن ومخالفًا للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم، وبيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.