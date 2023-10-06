فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح السلع واللحوم بأسعار مخفضة 25%

كتب مدحت وهبة

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بالقاهرة والجيزة ومحافظات الوجه القبلى، فى فتح أبوابها اليوم الجمعة، لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.