اليوم السابع
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سقوط هارب من 10 سنوات بمحيط محطة سكة حديد المنيا

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:39 ص
سقوط هارب من 10 سنوات بمحيط محطة سكة حديد المنيا حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الارضي

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تمكنت الخدمات الأمنية بمحطة سكة حديد المنيا من ضبط عامل- مقيم بمحافظة المنيا، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات مخدرات والمقضى فيها بالسجن لمدة بلغت 10 سنوات وغرامة مالية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

ضبط هارب

تنفيذ الاحكام

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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