سقوط هارب من 10 سنوات بمحيط محطة سكة حديد المنيا

تمكنت الخدمات الأمنية بمحطة سكة حديد المنيا من ضبط عامل- مقيم بمحافظة المنيا، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات مخدرات والمقضى فيها بالسجن لمدة بلغت 10 سنوات وغرامة مالية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الارضي
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