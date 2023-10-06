دورتان مجانيتان لتعلم اللغتين اللاتينية والمصرية القديمة بمتحف كفر الشيخ

2023

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أعلن متحف كفر الشيخ عن تنظم دورتين تدريبيتين مجانيتين، الأولى لتعليم اللغة اللاتينية "المستوى الأول" لطلبة وخريجي كليات وأقسام الآثار، ذلك خلال العام الدراسيم / 2024م ، بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ، بداية من يوم الخميس 19 أكتوبر 2023م من الساعة 1:30 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا، ومن يرغب في الاشتراك يرجى التوجه لقسم التدريب بمتحف كفر الشيخ للتسجيل، وسيغلق التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب 30 مشارك.

كما أعلن متحف كفر الشيخ عن دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة "المستوى الأول" الخط الهيروغليفي لطلبة وخريجي كليات وأقسام الآثار، وذلك خلال العام الدراسي 2023م / 2024م ، بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ.، بداية من يوم الخميس 19 أكتوبر 2023م من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.