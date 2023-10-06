دراسة تنصح بالحصول على فوائد زيت السمك من الأطعمة: المكملات لا توفر نفس الفائدة

كتبت ميرفت رشاد

كشفت دراسة حديثة أجراها المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس في دالاس، أن الملصقات الموجودة على مكملات زيت السمك تحتوي على ادعاءات صحية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ، وفقا لما نشرته صحيفة " ذا صن " البريطانية.





وقالت جوانا أسادوريان، المؤلفة المشاركة في الدراسة:" لم أتفاجأ بالعثور على مثل هذه المعدلات المرتفعة من الادعاءات الصحية بشأن مكملات زيت السمك ، ولكن ما كان مفاجئًا هو مدى اتساع أنواع الادعاءات الصحية، بدءًا من صحة القلب والدماغ إلى صحة المفاصل وصحة العين ووظيفة المناعة".

وأضافت، أن هناك نوعين من الادعاءات الصحية المقدمة على عبوات المكملات الغذائية: ادعاء صحي مؤهل يشير إلى قدرة المكمل على علاج الأمراض أو الوقاية منها، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء، موضحة أنه يمكن أن تصف الادعاءات كيف يدعم المكمل أداء الجسم (على سبيل المثال، "يدعم وظيفة المناعة") ولكن يجب ألا تصل إلى حد القول بأنه يمنع أو يعالج أو يشفي أي مرض.

وأوضحت الدراسة أنه من بين 2819 مكملاً لزيت السمك درسها الباحثون، قدم 74% منها ادعاءً صحياً واحداً على الأقل من بين هؤلاء، استخدم 19% فقط ادعاءات صحية مؤهلة معتمدة من إدارة الغذاء والدواء، بينما قدم الآخرون ادعاءات واسعة أو غير مثبتة حول كيفية تركيب المكونات أو وظيفتها في الجسم.

وقالت الدكتورة جوان إي. مانسون، رئيسة قسم الطب الوقائي في مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن: "قد تكون التسميات مضللة جدًا لعامة الناس، يواجه الأشخاص مجموعة مذهلة من المكملات الغذائية، والتي يتضمن الكثير منها ادعاءات تتعلق بالبنية/الوظيفة والتي تتطلب الحد الأدنى من الأدلة، إن وجدت على الفعالية".

أظهرت الدراسات أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك مثل السلمون والماكريل توفر فوائد صحية، لكن الأمر نفسه لا ينطبق على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تأتي من كبسولات المكملات الغذائية.

في دراسة أجريت على أكثر من 15000 شخص مصاب بالسكري ، لم يكن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة مختلفًا بين الأشخاص الذين يتناولون مكملات أوميجا 3 والأشخاص الذين لا يتناولونها.

بدلاً من الاعتماد على المكملات الغذائية، يوصي معظم خبراء التغذية بأن يحصل الأشخاص على أوميجا 3 والأحماض الدهنية الأخرى من المصادر الغذائية.

تشمل مصادر الأحماض الدهنية الصحية ما يلي:



أسماك المياه الباردة مثل السلمون والرنجة والتونة والسردين والماكريل

بذور الكتان والجوز وفول الصويا والكانولا وزيوت الزيتون

بذور الشيا

عين الجمل

زيتون

بيض