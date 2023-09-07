لماذا يحتاج الجسم إلى المكملات الغذائية والفيتامينات ؟

كتبت فاطمة خليل

تساعدك المكملات الغذائية على تحسين صحتك العامة من خلال تلبية احتياجاتك اليومية من العناصر الغذائية الأساسية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد المكملات الغذائية وأنواعها بحسب موقع هيلث شوت.

الأنواع الشائعة من المكملات الغذائية واستخدامها:

الفيتامينات والمعادن: توفر هذه المكملات الفيتامينات الأساسية (مثل فيتامين C وفيتامين D وفيتامين B12) والمعادن (مثل الكالسيوم والحديد والزنك) التي تعتبر مهمة لمختلف وظائف الجسم، بما في ذلك دعم المناعة وصحة العظام وإنتاج الطاقة.

المكملات العشبية: هذه المكملات مشتقة من النباتات وغالباً ما تحتوي على مستخلصات أو مركبات يعتقد أن لها فوائد صحية. تشمل الأمثلة مستخلصات الجنكة بيلوبا للدعم المعرفي ووظائف المخ.

مكملات الأحماض الأمينية: الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للبروتينات. يستخدم الرياضيون المكملات الغذائية مثل الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة (BCAAs) لدعم تعافي العضلات ونموها.

مكملات زيت السمك السمك/أوميجا 3: توفر هذه المكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات وفوائدها المحتملة للقلب والأوعية الدموية.

البروبيوتيك: تحتوي مكملات البروبيوتيك على بكتيريا حية مفيدة يمكن أن تدعم صحة الأمعاء والهضم. غالبًا ما يتم استخدامها لتعزيز التوازن الصحي لميكروبات الأمعاء.

الفيتامينات المتعددة: هي المكملات الغذائية التي تحتوي على مزيج من الفيتامينات والمعادن في تركيبة واحدة. وهي تهدف إلى تغطية مجموعة واسعة من الاحتياجات الغذائية.

المكملات المضادة للأكسدة: يُعتقد أن مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

مكملات الرياضة : تُستخدم هذه المكملات بشكل شائع من قبل الرياضيين والأفراد النشطين لتعزيز الأداء الرياضي وتحسين التعافي وزيادة مستويات الطاقة.

يمكن أن تقدم المكملات الغذائية فوائد صحية عند استخدامها بشكل مناسب وتحت إشراف أخصائي الرعاية