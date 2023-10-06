تفاصيل التحقيقات فى واقعة العثور على جثتين داخل شقة سكنية بالمرج

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة التى استندت تحريات رجال المباحث الجنائية، فى واقعة العثور على جثتين لرجل وسيدة داخل شقة سكنية في منطقة المرج، أن السيدة التى عثر على جثتها حدثت خلافات بينها وبين صديقها تطورت إلى مشاجرة فاستل سكينا وسدد لها عدة طعنات نافذة وسقطت على الأرض غارقة في دمائها مفارقة الحياة فى الحال.

وحاول المتهم إخفاء جريمته حتى لا ينكشف أمره، فقام بتقطيع الجثة وأثناء قيامه بذلك أصيب بأزمة قلبية مفاجئة من بشاعة المشهد، فتوفى فى الحال بجوار جثة المجنى عليها.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بحفظ التحقيق في واقعة العثور علي جثة سيدة وشخص آخر فى حالة تعفن داخل شقة سكنية بالمرج، بعد ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود شاب وسيدة في العقد الثالث من العمر داخل شقة سكنية بالمرج في حالة تعفن.

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثتين لرجل وسيدة فى حالة تعفن، فتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات غموض الحادث، وإعداد تقرير الطب الشرعى حول أسباب الوفاة الحقيقة والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول ظروف الواقعة.