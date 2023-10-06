بدء تنفيذ 117 بئر مياه ارتوازى بسبعة مراكز بسوهاج ضمن حياة كريمة

وأضاف رئيس مياه سوهاج أن الهدف من دق تلك الآبار زيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين فى جميع الأوقات وللقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة فى أوقات الذروة.

وأضاف المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة أنه جارى دق 24 بئرا بمركز طما و13 بئرا بمركز المراغة و16 بئر بمركز المنشاه وعدد 12 بئرا بجرجا و13 بئرا بدار السلام وعدد 37 بئرا بمركز البلينا وبئرى مياه بمركز ساقلتة لخدمة أكثر من ١.٥ مليون مواطن للمساهمة فى تحسين كميات المياه لدى المواطنين وتحقيق رضاهم.