بدء تنفيذ 117 بئر مياه ارتوازى بسبعة مراكز بسوهاج ضمن حياة كريمة

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن بدء تنفيذ 117 بئر مياه ارتوازى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بمراكز طما وساقلتة والمراغة والبلينا والمنشاه وجرجا ودار السلام.
وأضاف رئيس مياه سوهاج أن الهدف من دق تلك الآبار زيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين فى جميع الأوقات وللقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة فى أوقات الذروة.
وأضاف المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة أنه جارى دق 24 بئرا بمركز طما و13 بئرا بمركز المراغة و16 بئر بمركز المنشاه وعدد 12 بئرا بجرجا و13 بئرا بدار السلام وعدد 37 بئرا بمركز البلينا وبئرى مياه بمركز ساقلتة لخدمة أكثر من ١.٥ مليون مواطن للمساهمة فى تحسين كميات المياه لدى المواطنين وتحقيق رضاهم.
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