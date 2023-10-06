المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ : توعية 13 ألف و167 مواطناً بقرى حياة كريمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، الحملة ال 9 من فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى استهدفت 13 ألف و167 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى ابيانه وبرمبال وقومسيون غرب وبني بكار وقومسيون شرق وخليج بحرى والجزيرة الخضراء ومطوبس ومعدية مهدي بعدد 4000 زيارة، برعاية دكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع كفر الشيخ، تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بحضور فريدة المزين، المقرر المناوب، وماجدة عمر، عضوة الفرع، ومشاركة عدد من المسيرات.



استمرار حملات طرق الابواب بقرى مطوبس



جانب من حملات طرق الابواب



حملات طرق الابواب بقرى حياة كريمة



حملات للتوعية بقرى حياة كريمة









