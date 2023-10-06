اليوم السابع
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افتتاح مسجد و20 عمارة سكنية بالعريش فى إطار احتفالات شمال سيناء بذكرى نصر أكتوبر

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 01:00 ص
افتتاح مسجد و20 عمارة سكنية بالعريش فى إطار احتفالات شمال سيناء بذكرى نصر أكتوبر محافظة شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تتواصل اليوم الجمعة بشمال سيناء الاحتفالات بذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بافتتاح مشروعات خدمية جديدة داخل مدينة العريش.
 
 قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح وأداء صلاة الجمعة فى مسجد السبيل غرب مدينة العريش، افتتاح مخبز للخبز المدعم بمنطقة السبيل خدمة لأهالي المنطقة.
 
وأضاف أن الاحتفالات ستتواصل بعد ظهر الجمعة، بافتتاح 10 عمارات سكنية بحى المساعيد غرب العريش، و4 عمارات سكنية بحى ضاحية السلام ، و6 عمارات سكنية بحى الريسة شرق مدينة العريش، مقررا أن تتواصل الاحتفالات غدا السبت انتقالا لمناطق بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء،  إسكان التلول، ومدرسة التربية الخاصة الفكرية  ، ودار مناسبات قرية  النجاح، وموقف سيارات قرية 30 يونيو، وحدة صحية قرية قاطية.
 
وتستأنف الاحتفالات يوم الأحد بمركز الشيخ زويد، بافتتاح مدرسة أبو فرج ومدرسة  الخروبة ، مدرسة الشلاق، ومدرسة نجع شبانة، وتفقد منشآت توسعات مستشفى الشيخ زويد وافتتاح قسم الأشعة المقطعية، افتتاح مخبز للخبز المدعم.
 
وتنتقل الاحتفالات يوم الإثنين لمناطق وسط سيناء  بافتتاح  المركز التكنولوجي بمدينة الحسنة، ثم الانتقال لمدينة نخل وافتتاح الموقف الجديد، وتسليم عقود 15 منزل بقرية النثيلة، وتسليم عقود 15 منزل بنخل، و مبنى لأحد البنوك، ومبنى البريد.
 

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