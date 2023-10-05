محافظ شمال سيناء يضع أكليلًا من الزهور على قبر الجندى المجهول بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

قام اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامه عبد المطلب، مساعد قائد الجيش الثانى الميداني، واللواء ممدوح أبو زيد، مدير أمن شمال سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بوضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، بمناسبة اليوبيل الذهبى لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد أن يوم السادس من أكتوبر يومًا عظيمًا فى تاريخ مصر، حيث سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة فى تحرير أرض سيناء الحبيبة، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم.. مقدما التحية لكل من سالت دمائهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

وثمن المحافظ الدور الذى قام به أبناء سيناء خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، موجها التحية لهم على ما بذلوه ويبذلونه من جهد فى خدمة وطننا الغالى على قلوبنا مصر.