إطلاق المهرجان الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بالفيوم الجمعة المقبلة

كتبت منال العيسوى

تستعد محافظة الفيوم لاستقبال المهرجان الدولى الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة لمدة أسبوع تبدأ فاعليات المهرجان بانعقاد مؤتمر صحفي يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر، يعقبه اطلاق فاعليات المهرجان ، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ممثلة فى محافظة الفيوم، ووزارة البيئة وجامعة الفيوم وعدد من المدارس، باعتبارها أحد نقاط خط سير هجرة الطيور من أوروبا لمصر والعكس، حيث يستمد المؤتمر اهميته من كونه أول مهرجان سياحى بيئيى يسعى لدمج مكون السياحة البيئية فى منظومة السياحة بشكل عام، لما تتميز به مصر من مواقع وتفاصيل ومحميات طبيعية فريدة من نوعها، تستقطب السياح المصريين والأجانب وعلى رأسها سياحة مشاهدة الطيور

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‏ومن جانبه أكد محمد كارم عزالدين المنسق العام والمتحدث الرسمي للمهرجان الأول لسياحة مشاهدة الطيور، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيعقد على هامش المهرجان الدولى الاول لسياحة مشاهدة الطيور، عدد من ورش العمل الخاصة بالتوعية البيئية للاطفال وتعريفهم بالطيور وانواعها والفرق بين الطيور المهاجرة، وكيف تسهم سلوكيات الأفراد فى الحفاظ على هذه الأنواع من الانقراد، وتنمية ارتباط الاطفال وشباب الجامعات بالبيئة والتنوع البيولوجى وعلاقته بالسياحة البيئية فى مصر، كما تضم فاعليات المهرجان تنظيم وإطلاق رحلات الى أهم المزارات ومواقع تواجد الطيور وانواعها إضافة إلى محمية وادى الحيتان وشلالات وادى الريان وقرية تونس.

جدير بالذكر أن محافظة الفيوم تعد أحد المحافظات التى تتصدر المشهد حاليا، فى ملف السياحة البيئية ، لما تذخر به من محميات طبيعية كوادى الحيتان ووادى الريان، وبحيرة قارون، ومزمع إقامة حديقة حيوان برية فى صحراء وادى الريان بالتعاون مع دولة الاردن، كما سيتم إطلاق النسخة المصرية الاول لماراثون الرمال العالمى خلال نوفمبر المقبل.