أشياء تفعلها تساهم في حرق الدهون.. أبرزها ممارسة الرياضة والصيام المتقطع

كتبت رانيا عامر

من المعروف لدى الجميع أن بعض المواد الغذائية تزيد من وزن الجسم، كما أن هناك أيضا أطعمة أخرى تساعد في فقدان الوزن لذا فيجب على الأشخاص اتباع النظام الغذائي الصحى المناسب للحالة الصحية لكل فرد على حدى حتى لا يحدث له مضاعفات صحية من بينها النحافة او الإصابة بالسمنة المفرطة . وسوف يوضح التقرير الأتى الأطعمة والمعادن التي تساهم في حرق دهون الجسم وتقلل من الوزن الزائد . وذلك وفقا لما نشره موقعhindustantimes.

الأطعمة التي تساعد في انقاص الوزن :

اللوز المنقوع

اللوز المنقوع يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ، حيث يحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي يشارك في استقلاب الطاقة والتمثيل الغذائي. كما أنه يطلق إنزيمات مختلفة بما في ذلك الليباز الذي يعزز حرق الدهون بالجسم .

وجبة إفطار غنية بالبروتين

قد يفقد الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي البروتين وزنًا أكبر من أولئك الذين لا يتبعونه. البروتين هو عنصر غذائي أساسي يزيد من عملية التمثيل الغذائي من خلال عملية تسمى التأثير الحراري للغذاء (TEF). قم بتضمين الحليب والبيض وفول الصويا والعدس في نظامك الغذائي لتسريع عملية التمثيل الغذائي لديك ويقلل الوزن الزائد .

الفلفل الأسود

إضافة الفلفل الأسود إلى السلطات والحساء والكاري للحصول على الجرعة المعتادة من البيبيرين الذي له خصائص توليد الحرارة. وهذا يعني أنه يمكن أن يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

كوب من الماء الدافئ

شرب كوب من الماء الدافئ كل ساعة يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك. إذا كنت تخطط لإنقاص الوزن. وجدت دراسة تؤكد أن التحول من شرب الماء البارد إلى الماء الساخن يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

القرفة

إن إضافة قليل من القرفة إلى الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في زيادة مضادات الأكسدة التي بدورها تساعد في عملية التمثيل الغذائي. ويمكن أن يساعد الزيت العطري الموجود في القرفة والذي يسمى سينامالديهايد في حرق الدهون.

أشياء تفعلها تساعد في انقاص الوزن

ممارسة النشاط البدني

تساعد ممارسة الرياضة بشكل منتظم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي. قم بتضمين تمارين القلب والأوعية الدموية مثل المشي وركوب الدراجات لمدة 30-40 دقيقة يوميًا مع 3-4 ساعات أسبوعيًا من تدريبات القوة (رفع الأثقال).

الصيام

أكدت الدراسات أن الصيام المتقطع فعال جدًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن. حافظ على وجود فجوة من 14 إلى 12 ساعة بين الوجبة الأخيرة والأولى. وهذا يساعد في عملية إزالة السموم ويحسن عملية الهضم.