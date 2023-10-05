7 عادات صحية لتحسين نوعية نومك.. منها روتين منتظم

كتبت فاطمة خليل

يعد الحفاظ على نوعية النوم الجيدة أمرًا بالغ الأهمية لأن الحصول على نوم جيد ليلاً يؤثر على صحتك العقلية والجسدية والنفسية، ويشمل السلوكيات التي تقوم بها خلال اليوم بأكمله، وليس فقط تلك التي تقوم بها قبل النوم، كما يشمل أيضًا عاداتك الغذائية وروتينك المسائي وجدولك الزمني والعديد من الأنشطة الأخرى التي تلعب دورًا مهمًا في مساعدتك على النوم بشكل أفضل ليلاً، بحسب موقع "هيلث شوت".

عادات النوم الصحية لتحسين نوعية نومك



1. مرتبة عالية الجودة



يستقر الكثير من الناس على مرتبة رخيصة ذات جودة دون المستوى المطلوب ومواد خام غير معتمدة وتعتبر مراتب الإسفنج الذكي العادية والمراتب القطنية عرضة لجذب مسببات الحساسية مثل عث الغبار والعفن، لذا فإن شراء مرتبة ذات جودة عالية تجعلك تتنفس بشكل جيد، وتمنع مسببات الحساسية المحتملة.

2. لا تشترى المراتب الملونة



المراتب الملونة تستخدم الألوان السامة والضارة اختر مراتب لا تحتوي على أصباغ يمكن أن تعيق صبغات المرتبة نومك عن طريق تقييد تنفسك، وفي بعض الحالات، قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.

3. حافظ على روتين نوم منتظم



هذا عنصر حاسم في جودة النوم. من المستحسن أن تحاول الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم. يساعد هذا الانتظام على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، مما يسهل عليك النوم والاستيقاظ وأنت تشعر بالحيوية.

4. إنشاء بيئة نوم مريحة



يمكن أن تتأثر جودة نومك بشكل كبير ببيئة النوم المحيطة بك. تأكد من أن غرفة نومك مناسبة للراحة من خلال إبقائها مظلمة وهادئة

استثمر في المرتبة والوسائد المناسبة، وقم بإزالة أي عوامل تشتيت الانتباه مثل الأجهزة الإلكترونية.

5. راقب نظامك الغذائي وترطيبك



ما تأكله وتشربه يمكن أن يؤثر على نومك. لمنع حدوث اضطرابات في أنماط نومك، يُنصح بتجنب تناول الوجبات الثقيلة أو الكافيين بالقرب من وقت النوم. بدلاً من ذلك، إذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم، فاختر وجبة خفيفة ومغذية، وحافظ على رطوبة جسمك أثناء النهار مع التقليل من تناول السوائل في المساء لتقليل الاستيقاظ أثناء الليل.

6. إنشاء روتين مريح قبل النوم



إن روتين النوم الهادئ يرسل إشارة لجسمك بأن الوقت قد حان للاسترخاء. انخرط في أنشطة مهدئة مثل تمارين التمدد اللطيفة أو تمارين التنفس أو التأمل لتعزيز الاسترخاء قبل النوم. يمكن أن تساعد هذه الطقوس في تقليل التوتر والقلق، مما يسهل النوم.

7. قم بإدراج النشاط البدني في روتينك اليومي



أثبتت الدراسات أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يحسن نوعية نومك. ومع ذلك، فمن المهم جدولة التدريبات الخاصة بك بشكل مناسب. إن ممارسة النشاط البدني قبل وقت النوم مباشرة يمكن أن يكون له تأثير محفز. لذلك، من الأفضل إكمال روتين التمرين قبل ساعات قليلة من موعد النوم.