محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمناسبة نصر أكتوبر

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس الموافق 6 اكتوبر القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، والذى تحتفل بيه مصر والقوات المسلحة فى السادس من أكتوبر من كل عام ذكرى الفخر والعزة والكرامة ، وقاموا بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء .

حيث استقبل " المحافظ " اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والقيادات التنفيذية والشعبية ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء وجدى الجروانى السكرتير العام المساعد ، المراكز والمدن والاحياء.

وقام " محافظ الدقهلية" و " مدير أمن الدقهلية " و " المستشار العسكرى للمحافظة " بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء محافظة الدقهليه وقراءة الفاتحة والاستماع إلى السلام الجمهورى والى سلام الشهيد .

وقال " المحافظ " خالص التهانى القلبية لشعب مصر العظيم وللقيادة السياسية ولقواتنا المسلحه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخالدة لأكبر انتصار عسكرى عرفه التاريخ الحديث والذى مازال يدرس حتى الآن فى جميع الكليات العسكريه حول العالم فى اسرع واكبر انتصار عسكرى عرفه التاريخ والذى وقف العالم كله منبهرا بهذا النصر العظيم .

وأكد " مختار " على أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين وفى مقدمتهم أبناء القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم .

كما أكد " المحافظ " على إن قواتنا المسلحة هى درع مصر الواقى الذى يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأستقرارها وأمنها ، فالتاريخ المصرى القديم والحديث مليئ بمعارك وانتصارات القوات المسلحة المصريه والذى أثبت للعالم أن لمصر درعا وسيف لا يمكن هزمه او انكساره .

كما قال " مختار " سيظل انتصار حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة فى التاريخ العسكرى يدرس للأجيال المتعاقبة كيف أعاد لنا ابطالنا العزة والكرامة فى اسرع انتصار عسكرى .