محافظ الدقهلية يناقش خطة تحويل الخطوط الأرضية إلى ألياف ضوئية بتكلفة مليار و200 مليون جنيه

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة خطة وزارة الاتصالات لتحويل كافة خطوط الاتصالات الأرضية الي ألياف ضوئية ( FTTH) بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس هشام القصاص رئيس قطاع شرق الدلتا للشركة المصرية للاتصالات والمهندس محمد اسماعيل مدير عام منطقة الدقهلية للاتصالات والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية والدكتورة أميرة يوسف مدير شبكات معلومات المرافق والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة والمهندسة مها محمد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ، علي أن هناك اهتمام بالغ من الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت لتحتل مصر مراكز متقدمة في الترتيب العالمي بعد حصولها علي المركز الاول افريقيا تنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتعود مصر إلي مكانتها الطبيعية وسط الدول المتقدمة، موجها بضرورة التعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية وشبكات معلومات المرافق والطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتسهيل وسرعة البدء في التنفيذ للمشروع لخدمة المواطنين .

وأضاف، أنه سيتم تنفيذ المشروع علي عدة مراحل والمرحلة الأولي تشمل مدينة المنصورة بتكلفة أولية مليار و 200 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام من بدء التنفيذ.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير البنية التحتية لكافة مدن ومراكز الجمهورية في كافة قطاعات المرافق وفي المقدمة البنية التحتية للاتصالات وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.