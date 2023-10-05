صيادلة القاهرة: مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى أنقذت كبد 7 ملايين مواطن

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محفوظ رمزي عطية، رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، إن المبادرات الرئاسية في حملة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدءا من المبادرة الأولى والأهم على الإطلاق وهى القضاء علي فيروس سى ، والتى بدأت فى أكتوبر 2018 أي منذ 5 سنوات تقريبا مازلنا نجنى ثمارها حتى الآن، حيث حافظت على كبد أكثر من 7 ملايين مصري مصابين بفيروس سي الذي كان يلتهم كبد المصريين عبر سنوات طويلة.

وأضاف محفوظ،: أخذت الدولة على عاتقها توفير الدواء للجمهور المصري وتحمل نفقة العلاج للقضاء على فيروس سى فى مصر ذات أعلي نسبة إصابة بفيروس سي علي مستوي العالم، قبل 2018 كان جسد المواطن المصرى يئن تحت وطأة فيروس سي حتي جاء طبيب إيطالي الجنسية واكتشف عقار لعلاج فيروس سى، ومنذ اكتشافه بدأت مصر في أخذ زمام المبادرة للقضاء نهائيا علي فيروس سي الذي كان يزداد إصابة جسد المصريين بمعدل 100 ألف حالة سنويا، لاكتشاف كثيرا من المرضى للإصابة بالصدفة.

وأوضح أن مرضى فيروس سى كانوا يعانون كثيرا قبل توفير مصر العلاج، فقد كان منهم من صرفوا أدوية وأجروا تجارب لأقراص لم تثبت الأبحاث العلمية وجود تأثير علاجى لها، وأحيانا ينقص الألبيومين في الدم فيصاب المرضى بالاستسقاء وتبدأ رحلة من الشقاء والعذاب لا تنتهي إلا بانتهاء حياة المريض، قائلا: كل هذه المعاناة التي تحملها المريض المصري جاءت الحملة والمبادرة الرئاسية الخاصة بالقضاء علي فيروس سي قضت عليها تماما وأنقذت كبد وحياة مئات الآلاف من المصريين وأسرهم.

كانت نقابة صيادلة القاهرة، قد قالت إنه انطلاقا من المسئولية الوطنية والمجتمعية لنقابة الصيادلة، وكذلك الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات سابقة بجميع قطاعات الدولة بشكل عام وفى قطاع الصحة والدواء بشكل خاص والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية فى تاريخها المعاصر، فإن النقابة تعلن دعم وتأييد الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.