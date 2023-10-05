زيمبابوى تسجل 100 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بالكوليرا

وكالات

سجلت زيمبابوى 100 حالة وفاة يشتبه فى أنها بسبب الكوليرا وأكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود لوقف انتشار المرض، بحسب روسيا اليوم.

وقالت وزارة الصحة، إن 30 حالة وفاة تأكدت إصابتها بالكوليرا من خلال الاختبارات المعملية. وقالت إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة، بالإضافة إلى 4609 حالات مشتبه بها.

فى بعض المناطق الأكثر تضررا فى أجزاء من إقليمى مانيكالاند وماسفينجو، تم إيقاف التجمعات الكبيرة فى الجنازات، وهى ممارسة شائعة فى الدولة الواقعة فى جنوب القارة الأفريقية حيث يتدفق الناس حدادا على الموتى.

وقالت الحكومة إنه لا يسمح لأكثر من 50 شخصا بحضور الجنازات، بينما ينبغى على المواطنين تجنب المصافحة ولا يسمح لهم بتقديم الطعام فى الجنازات.

كما قالت الحكومة إنه ينبغى على المواطنين التوقف عن الذهاب إلى الأسواق المفتوحة وحضور بعض التجمعات الاجتماعية ومخيمات الكنائس التى تقام فى الهواء الطلق، حيث لا توجد عادة بنية تحتية صحية.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة فى المناطق التى تعانى من سوء الصرف الصحى وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة.

وتكافح زيمبابوى من أجل الحصول على المياه النظيفة.