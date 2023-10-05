رفع كفاءة حديقة شارع النصر ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة نهي خليفة رئيس حى الجمرك ، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة ورفع كفاءة عددا من الحدائق العامة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

وأعلن حى الجمرك ، أن إدارة الحدائق، قامت بزراعة ورفع كفاءة أحواض الأشجار والحدائق العامة بنطاق الحى ،وذلك من خلال أعمال رفع كفاءة حديقة دوران ميدان الفنادق بشارع النصر، وكذلك قص الأسيجة والمسطحات الخضراء بجزر الكورنيش والري اليومي .

كما قامت إدارة الحدائق، بقص وتسوية أشجار بشارعي على بك جنينة،والسيد محمد كريم ، وجاء ذلك في إطار الإستجابة الفورية لشكاوي المواطنين والعمل على حلها،و تسوية وتهذيب أشجار بشارع السكة الجديدة، بمشاركة الحدائق المركزية، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال ،يأتي ذلك لما لدور الغطاء النباتي الهام في التوازن البيئي ، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة .

يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.