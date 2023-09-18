اليوم السابع
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زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمراكز المنيا ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:52 ص
زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمراكز المنيا ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" زراعة أشجار مثمرة
المنيا-حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة "100 مليون شجرة"، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال توفير مساحات خضراء والحد من التلوث، مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، ويحقق البعد الجمالى بمدن ومراكز المحافظة .
 
من جانبه تابع الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، زراعة 50 شجرة زينة ومثمرة بامتداد طريق عرب الزينة أمام مستشفى اليوم الواحد حتى الحملة الميكانيكية، مؤكداً استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.
 
وفي مركز مطاي، أكد هشام فايز رئيس المركز، زراعة 35 شجرة مثمرة، على جانبي الطريق الدائري في زمام حي شمال المدينة بجوار ميدان الشهيد، وقص فروع الأشجار التي تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال نظافة طريق مصر أسوان من أول ميدان الشهيد وحتى قرية الكفور بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.
 
وأشار اللواء  هاني بدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إلى متابعة مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات من كورنيش النيل شمال وكورنيش دماريس ( شارع مصر ) وتم نقلها إلى مقلب القمامة بدمشير وتم العمل داخل المشتل بقص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات لإضافة مظهر جمالي، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.
 

وحدات محلية

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اخبار المنيا

محافظة المنيا



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