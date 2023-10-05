رئيس مدينة مطروح: وصول سيارات من البحيرة والإسكندرية للدعم في مواجهة آثار السيول

مطروح – حسن مشالي

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مطروح، عن وصول سيارات الدعم " الطوارئ"، من شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والإسكندري، بعد تواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لدعم المحافظة بالسيارات اللازمة، لسرعة التعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار والسيول بمدينة مرسي مطروح.

وتابع " عبد المجيد " وصول أول دفعة من سيارات الدعم " الطوارئ" من شركتي مياه الشرب في البحيرة والإسكندرية، للعمل بجانب فرق طوارئ مطروح بمناطق الكيلو 4 والخروبة ووادي الرمل والقصر، المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة ليلة أمس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح، عملية تأمين التيار الكهربائي بأعمدة الإنارة، بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة، ومراجعة اكشاك المحولات، في منطقة الكيلو 4، مع تلقي البلاغات التي تصل لغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة لسرعة التعامل الفوري معها.

ويتابع رئيس المدينة، ميدانياً عمل المعدات وسيارات مجلس المدينة وفرق الطوارئ، في رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة بمنطقة الكيلو4 ، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية، وإدارة تحسين البيئة المسئولة، عن التعامل مع الطقس الغير مستقر، وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة .

وكان مركز ومدينة مرسي مطروح، قد رفع درجة الاستعداد القصوى، في كافة الإدارات الخدمية بمجلس المدينة، للتعامل مع آثار الأمطار والسيول التي ضربت المدينة، منذ ليلة أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.

وأكد رئيس مدينة مطروح علي تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه .

كما وجه لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري، برفع تجمعات مياه الأمطار والسيول في نطاق محل عمل كل منهم، في نطاق الأحياء الـ 8 بالمدينة، وعلى الطرق السريعة شرقا وغرباً ، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية .

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، عن طريق غرفة عمليات المجلس، التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية علي صفحات التواصل الاجتماعي بما يستجد.