حملات توعية بقرى مراكز كفر الشيخ بخطورة المواد المخدرة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، حملات توعية للأهالي ضمن حملة «أنت أقوى من المخدِّرات» التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتضمن رقم الخط الساخن «16023» لعلاج مرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة، فشهدت قرى المثلث بمركز الرياض، والمنشة الشرقي بسيدى غازى، والعزبة الكبيرة بمركز فوه، وبمدينة سيدي سالم.

ونفذ متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عدد من الجلسات والأنشطة التوعوية بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين الأسر من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسُبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023»، على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحّث أي مريض إدمان علي التقدم للعلاج المجاني الذي يُقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.

جدير بالذكر أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.



تنوع حملات التوعية بكفر الشسخ



توعية المزارعين



حملات للتوعية بخطورة المواد المخدرة بقرية المثلث