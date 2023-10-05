اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصول مدرسة عباس بخيت بطهطا على أفضل مدرسة جاذبة على مستوى محافظة سوهاج.. صور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:29 م
حصول مدرسة عباس بخيت بطهطا على أفضل مدرسة جاذبة على مستوى محافظة سوهاج.. صور حصول مدرسة عباس بخيت بطهطا على أفضل مدرسة جاذبة
سوهاج محمود مقبول

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كرمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مدرسة عباس بخيت حماد الإعدادية المشتركة لحصولها  على المركز الأول على مستوى المحافظة كأفضل مدرسة وتم منح إدارة المدرسة درع وشهادة تقدير بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة  وعطا الميمونى مدير اتعليم العام وساميه الشريف مدير التعليم الإعدادى المركزى  وتسلم الدرع وشهادة التقدير عاطف رشاد مدير المدرسة بديوان عام المديرية.

ومن جانبه قال عاطف رشاد مدير مدرسة عباس بخيت أن التقييم للمدرسة جاء على عدة محاور شملت أعمال النظافة المدرسية، وإنتظام الطلاب خلال العام الدراسى، وأن المدرسة من أكثر المدارس التي قامت بتنفيذ أنشطة مفيدة للطلاب بالإضافة إلى أن المدرسة جاذبة للطلاب وحصول المدرسة على مراكز متقدمة في معظم مسابقات الإدارة والمديرية الاجتماعية منها والعلمية والرياضية.

وأشار مدير المدرسة أن المنافسة كانت قوية على مستوى الإدارة بالمدارس الإعدادى، وإرتفع سقف المنافسة على مستوى المديرية بعد تعدد المدارس المنافسة بمختلف الإدارات التعلمية على مستوى المحافظة.

جاء التكريم من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم في إطار تحفيز المدارس على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى تعليمي متميز يساهم في وضع سوهاج في المكانة التي تستحقها.

الإلتزام بازى المدرسى
الإلتزام بازى المدرسى

 

الطلاب بالمدرسة
الطلاب بالمدرسة

 

 

العاملين بالمدرسة يحتفللون بالتكريم
العاملين بالمدرسة يحتفللون بالتكريم

 

 

تسليم الدرع للمدرسة المنافسة
تسليم الدرع للمدرسة المنافسة

 

 

درع أفضل مدرسة
درع أفضل مدرسة

 

 

مدرسة عباس بخيت بإدارة طهطا
مدرسة عباس بخيت بإدارة طهطا

 

 

مدرسة عباس بخيت حماد الفائزة بالمركز الأول
مدرسة عباس بخيت حماد الفائزة بالمركز الأول

 

 

مدير إدارة طهطا التعلمية داخل المدرسة
مدير إدارة طهطا التعلمية داخل المدرسة

 

 

وكيل الوزارة يسلم الدرع
وكيل الوزارة يسلم الدرع

 

 

 

 


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