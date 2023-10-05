حصول مدرسة عباس بخيت بطهطا على أفضل مدرسة جاذبة على مستوى محافظة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

كرمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مدرسة عباس بخيت حماد الإعدادية المشتركة لحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة كأفضل مدرسة وتم منح إدارة المدرسة درع وشهادة تقدير بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وعطا الميمونى مدير اتعليم العام وساميه الشريف مدير التعليم الإعدادى المركزى وتسلم الدرع وشهادة التقدير عاطف رشاد مدير المدرسة بديوان عام المديرية.

ومن جانبه قال عاطف رشاد مدير مدرسة عباس بخيت أن التقييم للمدرسة جاء على عدة محاور شملت أعمال النظافة المدرسية، وإنتظام الطلاب خلال العام الدراسى، وأن المدرسة من أكثر المدارس التي قامت بتنفيذ أنشطة مفيدة للطلاب بالإضافة إلى أن المدرسة جاذبة للطلاب وحصول المدرسة على مراكز متقدمة في معظم مسابقات الإدارة والمديرية الاجتماعية منها والعلمية والرياضية.

وأشار مدير المدرسة أن المنافسة كانت قوية على مستوى الإدارة بالمدارس الإعدادى، وإرتفع سقف المنافسة على مستوى المديرية بعد تعدد المدارس المنافسة بمختلف الإدارات التعلمية على مستوى المحافظة.

جاء التكريم من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم في إطار تحفيز المدارس على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى تعليمي متميز يساهم في وضع سوهاج في المكانة التي تستحقها.



الإلتزام بازى المدرسى



الطلاب بالمدرسة



العاملين بالمدرسة يحتفللون بالتكريم



تسليم الدرع للمدرسة المنافسة



درع أفضل مدرسة



مدرسة عباس بخيت بإدارة طهطا



مدرسة عباس بخيت حماد الفائزة بالمركز الأول



مدير إدارة طهطا التعلمية داخل المدرسة