اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:12 م
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خفض الحد الأدنى للقبول بالأول الثانوى العام لـ205 درجات.. والخدمات لـ185 بالإسكندرية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:05 م
خفض الحد الأدنى للقبول بالأول الثانوى العام لـ205 درجات.. والخدمات لـ185 بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية،
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي  2023 / 2024  إلى 205 درجات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، وبعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس ببعض الإدارات التعليمية ( الجمرك _ غرب _ العجمي _ العامرية_ برج العرب)، على أن يكون التقديم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات المذكورة.
 
كما تم خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات إلى 185 درجة لاستيعاب باقي الطلاب، وأضاف أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافى.

الاسكندرية

تعليم الاسكندرية الثانوى العام

الخدمات



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