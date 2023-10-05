حبس عامل تعدى على ابنة زوجته حتى الموت بمركز أبو حماد فى الشرقية

قررت نيابة أبوحماد العامة، حبس عامل الموبيلا المتهم بالتعدى على طفلة عمرها 5 سنوات حتى الموت، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما وجهت النيابة لوالدة الطفلة تهمة الإهمال الجسيم وقررت حبسها على ذمة القضية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بلاغا من مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول" حبيبة ح ال" 5 سنوات، جثة هامدة متأثرة بإصابتها، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية قيام" خالد ع" 24 سنة عامل، متزوج عرفيا من والدة المجنى عليها وتدعى" مها ح"32 سنة مقيمة مركز أبوحماد بارتكاب الواقعة والتعدى على الطفلة حتى فارقت الحياة، وتم نقل الطفلة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد من ضبط المتهم ووالدة الطفلة، وتحرر عن الواقعة المحضر 17088 جنح مركز شرطة أبوحماد، وتم إحالته للنيابة العامة بمركز أبوحماد التى قررت حبس المتهم والأم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة القتل العمد، وإلى والدة المجنى عليها الإهمال الجسيم، وأنها كانت على علم بما حدث لطفلتها ولم تخطر الجهات المختصة.