جامعة الأقصر تعلن إغلاق باب التحويل إلى كلية العلوم مساء اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر، بقيادة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، أنه تقرر إغلاق باب التحويل إلى كلية العلوم بجامعة الأقصر، اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م، في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم، ولن تقبل أية تحويلات بعد هذا الموعد.

وأكد رئيس الجامعة، على أن كلية العلوم بطيبة، تم تجهيزها بشكل نموذجي طبقًا لمواصفات الجودة المعتمدة؛ لتخريج كوادر متميزة من طلاب العلوم، المؤهلين لسوق العمل، مشيرًا إلى أنها تضم عدة معامل منها: "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، مشيراً إلى أنه لاتزال الفرصة متاحة أمام أبناء الأقصر الالتحاق بكلية العلوم من خلال نظام التحويل، بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق لتقليل الاغتراب، من خلال الرقم القومي، وشهادة الثانوية العامة.

وجاء قرار دخول كلية العلوم بجامعة الأقصر للخدمة العام الدراسي المقبل، من مجلس الوزراء، حيث كان قد وافق خلال نوفمبر من العام الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، حيث إن الموافقة جاءت بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدا أن الكلية أصبحت جاهزة لإستقبال الطلاب العام المقبل، مشيراً إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها: "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، بجانب ملعب الكلية، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وكل من ساهم في استصدار هذا القرار، ودعمهم اللا متناهي لجامعة الأقصر الوليدة، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي، مهنئا أهل الاقصر، بقرار الموافقة على إنشاء كلية العلوم، والتي توفر التخصصات العلمية لتقليل الاغتراب.