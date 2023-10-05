تنفيذ بروتوكول تعاون بين محافظتى البحيرة وشمال سيناء لتصنيع السجاد اليدوى

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أنه جاري تنفيذ المرحلة الثالثة من بروتوكول التعاون لتدريب 20 سيدة من محافظة شمال سيناء على كيفية تصنيع السجاد اليدوي، ومعرفة استخدام نول السجاد اليدوي واختيار التصاميم المستخدمة، وكذلك كيفية إعداد المنتج النهائي للتسويق.

وأضافت أنه سيتم التدريب بمعرفة المتخصصين بمركز تدريب المرأة المعيلة بمحافظة البحيرة بمقر محافظة شمال سيناء.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن هذا التدريب يأتى فى إطار التعاون وتبادل الخبرات المتميزة بين المحافظات المصرية، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين محافظة شمال سيناء ومحافظة البحيرة، لتدريب سيدات محافظة شمال سيناء على تصنيع السجاد اليدوي نظراً لتميز وجودة صناعة السجاد اليدوي الخاص بمحافظة البحيرة عن باقي المحافظات.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي الحفاظ علي التراث المصرى الأصيل، واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين الوضع الاجتماعي لها ،مما يساهم فى إثبات شراكتها وأنها تستطيع تحقيق الأمن الأسرى ومساعدة الزوج بالنفقات لتلبية احتياجات الأساسية والترفيهية مما يساهم في رفع مستواها الاقتصادى .

لافتة إلى إن تلك الحرفة لا تشترط خروج السيدات من منازلهن، ومن الممكن أن تعمل السيدة من داخل منزلها بعد تعلمها لتلك الحرفة، بالإضافة لتعليمهن صناعة جديدة لم تكن موجودة بالمحافظة بالفعل لما لها عائد مادي كبير نظراً لطلب السوق الحالي لمنتجات السجاد اليدوي.