تعرف على تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السرطان بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تحت شعار "100 مليون صحة "شهدت محافظة البحيرة تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان " وتهدف المبادرة إلى اكتشاف الأمراض السرطانية في مراحل مبكرة بما يساعد علي سرعة علاجها. وتضم المبادرة فى مرحلتها الأولى الكشف عن 4 أورام سرطانية وهي سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئةو القولون من سن 18عاما.

وقال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن مراحل الحصول على الخدمات المبادرة الجديدة تبدأ بتوجه المواطن الي الوحدة الصحية التابع لها وملء استبيان إلكتروني يتضمن عدد من الاسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة. مضيفا أنه بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه في حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم .

وأوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة أن العمل بالمبادرة الجديدة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات بالنظام الإلكتروني للاستبيان لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.