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تعرف على المناطق المدرجة بخطة الرصف 2024/2023 بمركز سمنود فى الغربية

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:00 م
تعرف على المناطق المدرجة بخطة الرصف 2024/2023 بمركز سمنود فى الغربية رصف شوارع
الغربية محمد طارق

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أعلنت محافظة الغربية برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن خطة رصف الشوارع والمناطق المدرجة بخطة عام 2024/2023، بمركز ومدينة سمنود.
 
وتم إدراج استكمال رصف وتطوير كورنيش ترعة الساحل من كوبري الملابس حتي كوبري المرور بطول 650 مترا وعرض 25 مترا، استكمال الطبقة الصحية لطريق بهبيت الحجارة من طريق سمنود المنصورة وحتي مدخل الجامعة التكنولوجية بطول 1350 مترا وعرض 12 مترا، رصف مدخل طريق المقابر بالناصرية بداية من طريق 8 المرصوف حتي المقابر بطول 180 مترا وعرض 6 أمتار.

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