محافظ الغربية يفتتح مدرسة كوم النجار ببسيون بتكلفة 8.98 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، مدرسة كوم النجار من الحضانة إلى الثانوي بمركز بسيون، بحضور النائب سامح حبيب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية، المحاسب إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة والفصول الدراسية مشيدا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة .

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة لافتا إلى أن مدرسة كوم النجار من الحضانة إلى الثانوي تم إنشاؤها على مساحة 4211مترا بإجمالي 24 فصلا دراسيا (2 فصول رياض أطفال و12 فصل ابتدائي و6 إعدادي و6 ثانوي) بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل بتكلفة إجمالية بلغت 8.98 مليون جنيه.

وأشار محافظ الغربية أن افتتاح مدارس اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، كما سيساهم ال 24 فصل الموجودين في تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز بسيون.

وأكد المحافظ على أن ما نشاهده يوميا من افتتاح للمدارس وللمشروعات القومية هو بحق إنجاز للدولة المصرية لم يحدث من قبل إلا في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.