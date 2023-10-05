اليوم السابع
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الداخلية داهمت 2375 بؤرة إجرامية خلال 10 سنوات

الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:00 ص
الداخلية داهمت 2375 بؤرة إجرامية خلال 10 سنوات جهود الداخليه لمكافحة الجرائم الجنائية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مدار 10 سنوات، نجحت خلالها فى ضبط الخارجين عن القانون، وخلق حالة من الهدوء بالشوارع.

وداهمت الداخلية 2375 بؤرة إجرامية، وضبط 15992 تشكيل عصابي، و432 ألف قطعة سلاح ناري، و2.16 مليون ذخيرة متنوعة، و973 ورشة تصنيع أسلحة نارية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص.

 


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