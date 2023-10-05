التنمية المحلية توجه برفع حالة الطوارئ بالمحافظات الساحلية بسبب الأمطار

سيول مطروح
وبسبب سيول مطروح .. دفع مركز ومدينة مرسى مطروح بمعدات مجلس المدينة لمنطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود، وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة بسبب غزارة الأمطار وتحولها إلى سيول ، للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين.
سيول مطروح
سيول مطروح الان
وحذر مركز ومدينة مرسى مطروح ، المسافرين على طريق السلوم والطريق الدولى الساحلى، وضرورة الحرص أثناء القيادة، خاصة طريق السلوم، لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر.
طقس مطروح
وشهدت عدة مناطق فى محافظة مطروح، هذه الليلة سقوط أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بأصوات الرعد وأضواء البرق، أسفرت عن تجمع كميات كبيرة من المياه بالمناطق المنخفضة، وتدفقت كميات كبيرة على الوديان وتجمعت لتشكل سيولاً في بعض المناطق، خاصة على أطراف مدينة مرسى مطروح الغربية.
سيول مطروح
حالة الطقس الآن
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
أمطار بكورنيش الإسكندرية
درجات الحرارة الآن
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.
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