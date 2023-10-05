اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

التنمية المحلية توجه برفع حالة الطوارئ بالمحافظات الساحلية بسبب الأمطار

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:17 ص
التنمية المحلية توجه برفع حالة الطوارئ بالمحافظات الساحلية بسبب الأمطار سيول مطروح
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة التنمية المحلية، جميع المحافظات، خاصة محافظة مطروح والإسكندرية وجميع المحافظات الساحلية برفع حالة الاستعداد، تحسبا لسوء الأحوال الجوية، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطررة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة على بعض المناطق.
 
وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات وخاصة المتوقع سقوط أمطار واضطراب الملاحة البحرية بها ضرورة اتخاذ عددًا من الإجراءات لضمان الجاهزية ومواجهة أية أحوال جوية طارئة، والتأكد من جاهزية معدات شفط مياه الأمطار وتمركز سيارات الشفط فى الشوارع والميادين وأسفل الكبارى.
 

سيول مطروح

وبسبب سيول مطروح .. دفع مركز ومدينة مرسى مطروح بمعدات مجلس المدينة لمنطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود، وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة بسبب غزارة الأمطار وتحولها إلى سيول ، للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين.

سيول مطروح
سيول مطروح

سيول مطروح الان

وحذر مركز ومدينة مرسى مطروح ، المسافرين على طريق السلوم والطريق الدولى الساحلى، وضرورة الحرص أثناء القيادة، خاصة طريق السلوم، لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر.


طقس مطروح 

وشهدت عدة مناطق فى محافظة مطروح، هذه الليلة سقوط أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بأصوات الرعد وأضواء البرق، أسفرت عن تجمع كميات كبيرة من المياه بالمناطق المنخفضة، وتدفقت كميات كبيرة على الوديان وتجمعت لتشكل سيولاً في بعض المناطق، خاصة على أطراف مدينة مرسى مطروح الغربية.

سيول مطروح
سيول مطروح

 

وبسبب حالة طقس مطروح .. أعلن رئيس مدينة مرسى مطروح، تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، عن طريق غرفة عمليات المجلس، التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية علي صفحات التواصل الاجتماعي بما يستجد.
 

حالة الطقس الآن

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

امطار بكورنيش الإسكندرية
أمطار بكورنيش الإسكندرية

درجات الحرارة الآن

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.

 

سيول مطروح

طقس مطروح

سيول مطروح الان

طقس مطروح الآن

مطروح

أمطار غزيرة

حالة الطقس إسكندرية

هطول أمطار

أمطار على الإسكندرية

الطقس اليوم فى مطروح

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة