التنمية المحلية توجه برفع حالة الطوارئ بالمحافظات الساحلية بسبب الأمطار

كتب على عبد الرحمن

وجهت وزارة التنمية المحلية، جميع المحافظات، خاصة محافظة مطروح والإسكندرية وجميع المحافظات الساحلية برفع حالة الاستعداد، تحسبا لسوء الأحوال الجوية، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطررة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة على بعض المناطق.

وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات وخاصة المتوقع سقوط أمطار واضطراب الملاحة البحرية بها ضرورة اتخاذ عددًا من الإجراءات لضمان الجاهزية ومواجهة أية أحوال جوية طارئة، والتأكد من جاهزية معدات شفط مياه الأمطار وتمركز سيارات الشفط فى الشوارع والميادين وأسفل الكبارى.

سيول مطروح وبسبب سيول مطروح .. دفع مركز ومدينة مرسى مطروح بمعدات مجلس المدينة لمنطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود، وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة بسبب غزارة الأمطار وتحولها إلى سيول ، للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين.



سيول مطروح

سيول مطروح الان وحذر مركز ومدينة مرسى مطروح ، المسافرين على طريق السلوم والطريق الدولى الساحلى، وضرورة الحرص أثناء القيادة، خاصة طريق السلوم، لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر.



طقس مطروح وشهدت عدة مناطق فى محافظة مطروح، هذه الليلة سقوط أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بأصوات الرعد وأضواء البرق، أسفرت عن تجمع كميات كبيرة من المياه بالمناطق المنخفضة، وتدفقت كميات كبيرة على الوديان وتجمعت لتشكل سيولاً في بعض المناطق، خاصة على أطراف مدينة مرسى مطروح الغربية.

سيول مطروح

وبسبب حالة طقس مطروح .. أعلن رئيس مدينة مرسى مطروح، تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، عن طريق غرفة عمليات المجلس، التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية علي صفحات التواصل الاجتماعي بما يستجد.

حالة الطقس الآن وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.



أمطار بكورنيش الإسكندرية