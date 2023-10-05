الأمطار الرعدية على مطروح تتحول لسيول فى عدد من المناطق.. صور

مطروح – حسن مشالي

شهدت عدة مناطق في محافظة مطروح، خلال فترة المساء، سقوطاً للأمطار الرعدية الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بأصوات الرعد وأضواء البرق، أسفرت عن تجمع كميات كبيرة من المياه بالمناطق المنخفضة، وتدفقت كميات كبيرة على الوديان وتجمعت لتشكل سيولاً في بعض المناطق، خاصة على أطراف مدينة مرسى مطروح الغربية.

وتشهد بعض مناطق غرب وجنوب مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، تجمعات لمياه اللأمطار والسيول التي قطعت بعض الطرق في طريقها لتصب في البحر، ومن بين هذه المناطق وادي الرمل والخروبة ومنطقة القصر ومنطقة الكيلو 4، وهرع الأهالي وأجهزة المحافظة، لمساعدة الأشخاص التي حاصرتهم السيول وتجمعات الأمطار، في الوقت الذي شهدت فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار الخفيفة.

على جانب، تلقت غرف عمليات المحافظة، عدة بلاغات عن وجود تجمعات لمياه الأمطار، تعيق حركة المواطنين في عدد من المناطق، ووجود مناطق تحتاج لتصريف المياه لمنع تضرر المساكن أو الطرق، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والدفاع المدني للتعامل مع البلاغات.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.



تجمعات مياه الامطار تغرق بعض الشوارع



سيول وادي الرمل بمطروح



سيول امطار مطروح



اهالي مطروح يساعدون من حاصرتهم مياه الامطار



اهالي مطروح هرعوا لمساعدة من حاصرتهم الامطار



احد مديان مطروح يمتلئ بمياه الامطار



امطار مطروح تتحول لسيول في بعض المناطق