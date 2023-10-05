الدفع بمعدات وسيارات سحب المياه للمناطق المتضررة من الأمطار فى مطروح.. صور

مطروح – حسن مشالي

أكد عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، بأنه تم الدفع معدات مجلس المدينة لمنطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود، وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة بسبب غزارة الأمطار وتحولها لسيول، للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بعد أن تعرضت مدينة مرسي مطروح، لسقوط أمطار غزيرة، ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار خاصة مع تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية التي يصاحبها سقوط أمطار.

وأشار "عبد المجيد" إلى التنسيق مع الحماية المدنية، والهلال الأحمر، والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة، في نطاق مدينة مرسي مطروح، من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

ويتابع رئيس مدينة مطروح، أعمال فرق الطوارئ، لرفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية، وإدارة تحسين البيئة، المسئولة عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وحذر مركز ومدينة مرسي مطروح، المسافرين على طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، وضرورة الحرص أثناء القيادة، خاصة طريق السلوم، لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر.

وناشدت الوحدة المحلية لقرية القصر، سكان المناطق المتضررة من السيول، بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة، وأنه سيتم متابعة الموقف أولاً بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي.

ووجه رئيس المدينة، لإدارة تحسين البيئة، والحملة الميكانيكية، ورؤساء القري برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الامطار، في نطاق الأحياء الـ 8 بالمدينة، والطرق السريعة شرقا وغرباً، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية .

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، عن طريق غرفة عمليات المجلس، التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية علي صفحات التواصل الاجتماعي بما يستجد.



فتح مسارات لتصريف امطار مطروح



ازالة تجمعات المياه من شوارع مطروح



تدعيم سدود مجاري السيول بمطروح