وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة اقتحمت المخيم ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان المخيم وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وذكرت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات أخرى اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية "شوفة" جنوب طولكرم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.