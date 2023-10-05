اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:01 م
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إخلاء عقار سابا باشا بعد مصرع عامل وإصابة 3 فى انهيار شرفة شرق الإسكندرية

الخميس، 05 أكتوبر 2023 04:07 م
إخلاء عقار سابا باشا بعد مصرع عامل وإصابة 3 فى انهيار شرفة شرق الإسكندرية انهيار شرفة عقار
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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أعلن حي شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق اخلاء العقار رقم 15 مختار عبد الحليم بمنطقة سابا باشا، إخلاء العقار إداريا بمعرفة ضباط قسم الشرطة، وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ،وعمل كوردون حول العقار لسلامة المارة والممتلكات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط شرفة عقار بشارع مختار عبد الحليم ، وعلي الفور وجة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، التوجة إلى موقع عقار بسابا باشا بنطاق الحي.
 
وانتقل مأمور وضباط قسم أول الرمل ومدير وضباط الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين قيام مالك العقار والمقيم بالدور التاني بأعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة الوحدة السكنة الخاصة به، مما تسبب في سقوط سقف شرفة الدور الثالث عل العمال وأسفر عن وفاة عامل وإصابة 3آخرين.
 
 
إنهيار شرفة عقار بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية
إنهيار شرفة عقار بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية

إنهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية
إنهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية

مصرع عامل وإصابة 2 في إنهيار شرفة عقار بالإسكندرية
مصرع عامل وإصابة 2 في إنهيار شرفة عقار بالإسكندرية

 

 


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