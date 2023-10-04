5 خيارات للإفطار هتمنحك الطاقة وتساعدك على التركيز طول اليوم

كتبت ميرفت رشاد

تؤثر الأطعمة التى تتناولها فى الصباح على مستويات الطاقة لديك وعلى الحالة المزاجية طوال اليوم، غالبًا ما نتناول فنجانًا من القهوة كأول شيء فى الصباح، وهذا يمكن أن يكون له تأثيرا سلبيا على صحتك العامة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

وقالت خبيرة التغذية الهندية نامى أغاروال، إنه لا يجب أن تبدأ يومك أبدًا بالسكر أو الأطعمة التى تتحول بسرعة إلى سكر، وتنصح بشدة بتجنب الحبوب وعصائر الفاكهة المعبأة أو أى مادة غذائية معبأة تحتوى على السكر، موضحة أن هذه الأطعمة تؤثر على وظائف المخ طوال اليوم وتسبب صعوبة فى التركيز، من الحكمة اختيار خيارات غذائية صحية لبدء يومك بها.

خيارات الإفطار



1. زبادى عادى مع البذور والمكسرات

سوف يقدم الزبادى جرعة صحية من البروبيوتيك. أن إضافة البذور والمكسرات إلى الزبادى سيوفر الدهون الصحية والبروتين، يعد هذا الخليط رائعًا للتغذية الشاملة ويمكن أن يوفر طاقة مستدامة.

2. البيض

يتم تحميل البيض بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، من البيض المسلوق إلى البيض المخفوق، يمكنك طهيه بطرق مختلفة حسب تفضيلاتك.

3. حفنة من المكسرات

المكسرات غنية بالدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن المتعددة وتدعم أجسامنا طوال اليوم، يمكنك الجمع بين أنواع مختلفة من المكسرات غير المقلية وغير المملحة.

4. الأفوكادو

الأفوكادو هو الشكل الأكثر صحة من الدهون الجيدة والتغذية، ويمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول. يمكن أن يوفر لك مستويات الطاقة المثلى طوال اليوم ويحسن التركيز.

5. الزبادى مع التوت

خذ بعض الزبادى العادى وأضف إليه بعض البذور والتوت، هذا المزيج الممتاز هو وجبة كاملة يمكن أن تساعدك على بدء يومك بشكل مثالي.