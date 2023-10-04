اليوم السابع
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نصائح لزيادة مناعة طفلك قبل الشتاء بالطعام الصحى والرياضة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:00 ص
نصائح لزيادة مناعة طفلك قبل الشتاء بالطعام الصحى والرياضة مناعة الطفل
كتبت مروة محمود الياس

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أكثر الإجراءات السليمة والمفيدة التى يمكن أن تفعلها لطفلك، هو أن تحافظ على صحته وتعزز مناعته، تقوي جسمه ضد المرض، باتباعه نمط حياة صحي وغذائى سليم من خلال تعليماتك وأسلوب الحياة الصحية الذي تطبقه عليه.

الدكتور إسلام محمد، أخصائى الأطفال وحديث الولادة القصر العينى، أوضح، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن الطفل الصغير لابد من الاهتمام بصحته ومناعته بشكل كامل خاصة قبل هجمات الشتاء المعروفة والقوية، والتى تكثر فيها الإصابة بنزلات البرد وغيرها.
 
وأضاف أن الطفل فى الغالب يتأثر وبشدة مع دخول الشتاء، وتصبح صحته فى مهب الريح، ومناعته وتعزيزها قبل الشتاء هي السبيل الوحيد لتخفيف حدة أعراض أدوار الشتاء غير الجيدة.

ومن أبرز النصائح لتعزيز مناعة الطفل قبل الشتاء:

-الاهتمام بنوم الطفل بالقسط الكاف، وعدم تركه للسهر لساعات طويلة مما يضعف مناعته ويقلل من دفاعات جسمه
 
-قلل كل ما يحتوي على مواد حافظة فهى من سأنها أن تقلل قدرة الجسم على الحماية من المرض والعدوي
 
-الرياضة المنتظمة فى لعبة منتظمة جماعية أو فردية، من أهم القرارات الهامة التى يمكن أن تتخذها لطفلك وتساهم فى تعزيز قواه البدنية ودفاعات جسمه
 
-قلل لطفلك نسبة الملح فى الطعام، وكذلك نسبة السكر والدقيق لأنها غير صحية للاطفال
 
-تعزيز الجهاز المناعي للطفل بتعاطي الفيتامينات الخاصة بسنه ومرحلته العمرية، ووفقا لما يضعه ويصفه الطبيب المختص لتعزيز المناعة
 

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